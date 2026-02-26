Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilse de, İstanbul'da oynanan ilk maçtaki 5-2'lik skor sayesinde tur atladı. Sarı-kırmızılılarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, çok iyi oynamadıklarını söyledi. 90 dakika etkisiz olmasına karşın uzatma bölümünde fileleri havalandıran 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hata bizim, futbolcuların" dedi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, İstanbul'daki ilk maçta 5-2'lik avantajı sayesinde deplasmanda 3-2 yenilmelerine rağmen tur atladıkları Juventus maçın ardından Allianz Stadı’nın karma alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEK"

Juventus karşısında iyi oynamadıklarını belirten sarı-kırmızılı oyuncu, "Sadece şunu söylemek istiyorum taraftarlarımıza; 3-0 gerideyken bile bizi her zaman desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani o saha içerisinde onların seslerini hep duyduk. Onlar da bizim itici kuvvetimiz oldu. Aslında maça baktığınızda çok gerçekçi olmamız lazım. Çünkü çok iyi oynamadık. Ama önemli olan turu geçtik. Mutluyuz tabii ki. İnşallah çok daha iyi oynayıp taraftarlarımızı, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.

Barış Alper Yılmaz, Juventus maçında 120 dakika mücadele etti.

"TAKIMA ÇOK KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Maç içinde kendi performansını nasıl bulduğu sorusuna Barış Alper Yılmaz, "Önemli olan pozisyona girebilmek. Vücudumu hazırlıyorum aslında. Çok çalışıyorum. Gelişmeye açık bir oyuncuyum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman sonuçlandıramadım. Açıkçası üzgünüm. Çünkü takıma çok daha katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan bireysel hedeflerimizden önce takım hedeflerimiz daha önemli. Bugün de turu geçtiğimiz için mutluyuz" sözlerini sarf etti.

"HATA FUTBOLCULARIN"

Maç içinde devre arasında ve uzatmalara gidildiğinde teknik direktör Okan Buruk’un kendilerine neler söylediğinin sorulması üzerine milli futbolcu, "Bu maçı bu duruma getirenler biziz. Hocamızın maç öncesinde bize verdiği taktiği aslında sahaya çok uygulayamadık. Aslında iyi oynayamadık. Bunu dile getirdim" cevabını verdi.

Yılmaz, skor 3-0'a geldiğinde tedirginleştiklerini ve nabızlarının yükseldiğini dile getirerek, "Hata bizim, futbolcuların. Hocamız saha kenarında gerçekten bizi çok fazla destekliyor. Onun enerjisi bize geçti diyebilirim, o yüzden tur atladık" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon 35 maçta 9 gol attı ve 13 asist yaptı.

"KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ"

İngiltere takımlarından Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecekleri hatırlatılan ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Yılmaz, "Kim gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Biz kimseden çekinmiyoruz. Biz kendi futbolumuzu oynadığımız zaman biliyorsunuz ki yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. O yüzden bakalım göreceğiz hayırlısı” yorumunu yaptı.

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Juventus’a 2 maçta toplamda 7 gol attıkları anımsatılan Barış Alper Yılmaz, "Juventus gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip. Kenan zaten bizim milli gururumuz, gerçekten o da çok yetenekli oyuncu. Juventus da çok iyi işler yapıyor. Yani kadrosuna baktığınız zaman bireysel olarak gerçekten çok yetenekliler. Ama bizim kendimize, kendi işimize odaklanmamız lazım. Çünkü hedeflerimiz büyük. Bunları yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"3-0 GERİDEYKEN OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

tur atlamış olmalarına rağmen tur atlama keyfini tam yaşayıp yaşamadıkları sorusu da yöneltilen Yılmaz, "Yani açık olmak lazım. Çünkü biz buraya farklı bir skorla geldik. Geri çekilelim gibi bir düşüncemiz yoktu. Kendi oyunumuzu oynamak istedik. Ama golleri yiyince tabii ki de üzüldük. Motivasyonumuz düştü. Çok fazla pek sevinemedik. Ama önemli olan turu geçmemiz. Böyle bakmamız lazım. Ülkemiz adına gerçekten çok büyük işler yapıyoruz. Daha da iyi işleri yapacağız hep beraber" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçtan sonra kendilerini arayarak tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

