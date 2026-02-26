Antalya’da yol kenarında ölü bulunan 45 yaşındaki kadına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eşi ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kadının kesin ölüm nedeni, adli tıptan gelecek otopsi raporuyla belli olacak.

Olay 24 Şubat'ta Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yerdeki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sonrasında cesedin Saliha T'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruştuma sürerken bugün flaş bir gelişme taşandı.

EŞİ VE OĞLU TUTUKLANDI

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi M.T. ve oğlu Y.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklandı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK!

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

