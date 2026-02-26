Beşiktaş'ın Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı: Sergen Yalçın'ın ilk 11 kararı
Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, görev vereceği 11'i netleştirmeye başladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; kaleyi Ersin Destanoğlu'nun koruyacağı Beşiktaş’ta savunmanın sağında Amir Murillo'nun, solunda Rıdvan Yılmaz’ın forma giymesi bekleniyor.
EMİRHAN'IN YERİNE 2 ADAY
Emirhan Topçu'nun yokluğunda stoper hattında Emmanuel Agbadou'nun yanında kimin görev alacağı henüz netlik kazanmadı. Teknik heyetin, bu bölgede Felix Uduokhai ya da Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.
Orta sahada Wilfred Ndidi ile Kristjan Asllani görev yapacak. Bu ikilinin önünde 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny, forma giyecek.
SAĞDA CENGİZ, SOLDA OLAITAN
Hücum hattında sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Junior Olaitan, santrfor bölgesinde ise GÜney Koreli oyuncu Hyeon-gyu Oh görev alacak.