İzmir’de 26 Şubat tarihinde farklı ilçelerde yaşanan su kesintileri İZSU’nun güncel arıza ve planlı çalışma duyurularıyla netleşti. Ana boru ve vana arızalarının yanı sıra şebeke müdahaleleri nedeniyle birçok mahallede suların hangi saatlerde verileceği merak konusu oldu.

26 Şubat İzmir su kesintisi listesi İZSU’nun resmi verileriyle takip edilirken, özellikle kesintilerin bitiş saatleri ve etkilenen mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlçe ilçe yayımlanan kesinti programı, çalışmaların tamamlanacağı saatlere göre yeniden su verileceğini gösteriyor.

26 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aliağa su kesintisi:

Örnekkent, Yeni Mahallesi

26.02.2026 saat 12:13 ile 14:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Balçova su kesintisi:

Çetin Emeç Mahallesi

26.02.2026 saat 09:35 ile 15:35 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Dikili su kesintisi:

Cumhuriyet Mahallesi

26.02.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Dikili su kesintisi:

Çandarlı Mahallesi

26.02.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kemalpaşa su kesintisi:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

26.02.2026 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Menemen su kesintisi:

29 Ekim Mahallesi

26.02.2026 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Tire su kesintisi:

Atatürk, Fatih, TOKİ Mahalleleri

26.02.2026 saat 07:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Torbalı su kesintisi:

Özbay, Yeniköy Mahalleleri

26.02.2026 saat 12:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Urla su kesintisi:

Kalabak, Şirinkent Mahalleleri

26.02.2026 saat 11:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Ödemiş su kesintisi:

Akıncılar, Bengisu, İnönü, Mimar Sinan Mahalleleri

26.02.2026 saat 11:00 ile 15:01 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ödemiş su kesintisi:

Dolaylar Mahallesi

26.02.2026 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

