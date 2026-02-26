İstanbul barajlarına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında dikkat çeken değişim yaşanırken, megakentin su rezervlerine dair son durum yakından takip ediliyor. Peki, 26 Şubat İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı?

Milyonlarca İstanbullunun gündeminde yer alan baraj doluluk oranları yeni verilerle netlik kazandı. 26 Şubat 2026 Perşembe günü İSKİ tarafından yayımlanan güncel tabloda hem toplam doluluk oranı hem de baraj bazlı dağılımda yaşanan hareketlilik öne çıktı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 26 ŞUBAT 2026

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı 26 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 44,01 seviyesine yükseldi. Son günlerde etkisini artıran yağışların rezervlere olumlu yansıdığı görülürken, özellikle son iki haftalık süreçte doluluk oranındaki kademeli artış dikkat çekti. 18 Şubat'ta açıklanan verilerde baraj doluluk oranı yüzde 40,48 olarak açıklanmıştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

7 Aralık 2025'te yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, 2 Şubat 2026'da yüzde 30,25 seviyesine yükselmişti. Son olarak açıklanan verilerde yüzde 44,01 seviyesine çıkan baraj doluluk oranı, su rezervlerindeki artışı ortaya koyuyor.

Son 14 günlük veriler doluluk oranının kademeli şekilde yükseldiğini gösteriyor. Yağışların etkisiyle şubat ortasına kıyasla belirgin bir artış gerçekleşti. Elmalı Barajı’nda yüzde 90’ın üzerinde olduğu görülürken, Ömerli ve Darlık barajları yüzde 60 civarında ölçüldü. Kazandere ve Istrancalar barajlarında ise yüzde 50’nin üzerinde doluluk oranları kaydedildi.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %60,23

Darlık Barajı: %60,46

Elmalı Barajı: %92,46

Terkos Barajı: %28,00

Alibey Barajı: %36,09

Büyükçekmece Barajı: %33,2

Sazlıdere Barajı: %27,4

Istrancalar Barajı: %61,13

Kazandere Barajı: %56,65

Pabuçdere Barajı: %30,53

