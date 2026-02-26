Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün triple-double yaptığı karşılaşmada Sacramento Kings'i 128-97 mağlup etti.

NBA'de Batı Konferansı 3'üncüsü Houston Rockets, Toyota Center'da Sacramento Kings'i ağırladığı mücadeleyi 128-97'lik skorla kazandı.

Maçta 32 dakika süre alan Alperen Şengün; 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı. Ev sahibi takımda Reed Sheppard 28 ve Kevin Durant 21 sayıyla sezonun 36'ncı galibiyetine katkı sağladı.

DEROZAN İLK 20'DE

Sezonun 47'nci mağlubiyetini yaşayan Kings'te Russell Westbrook 22, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayı attı. DeRozan, kariyerinde 26 bin 406 sayıya ulaştı ve 'NBA'de normal sezonların en skorer oyuncuları' listesinde John Havlicek (26 bin 395) ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak ilk 20'ye girdi.

DeMar DeRozan

PISTONS EVİNDE THUNDER'I YENDİ

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 124-116 mağlup etti.

Bu sezon 43'üncü galibiyetini alan Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı, 13 asist ve Jalen Duren 29 sayı, 15 ribaunt üretti. Batı Konferansı'nın zirvesindeki Thunder'da ise Jaylin Williams'ın 30 sayı, 11 ribaunt ve Cason Wallace'ın 23 sayısı, sezonun 15'inci mağlubiyetini engelleyemedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası