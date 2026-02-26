Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 80 hibeli ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' ile Tarsus ilçesinde atıl araziler tarıma kazandırıldı. 2020-2025 yılları arasında 356 üreticiye 626 bin 336 nergis soğanı desteği sağlanırken, nergis üretimi 10 kat artarak kırsalda önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi'nden faydalanan üreticiler, nergis çiçeklerini hasat ediyorlar. Tarsus'a bağlı Kaklıktaşı Mahallesi'nde ekilen soğanlardan çıkan nergisler, kadınlar tarafından toplanıyor, demetleniyor ve yurdun dört bir tarafına ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus Pirömerli Mahallesi'nde dördüncüsü düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı ‘Nergis Şenliği' ile ürünün tanıtılmasında ve bölgenin kalkınmasında önemli hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama suyu imkanının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde ve özellikle atıl vaziyette duran arazilerde nergis yetiştirilmesiyle, ekonomiye ciddi oranda artı değer kazandırılmasına öncülük ediyor.

Mersin'de nergis atağı! Atıl araziler değerlendi, üretim 10 kat arttı

Büyükşehir Belediyesinin ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' öncesinde çok az sayıda kişinin nergis üretimi yaptığı Tarsus'un kırsal mahallelerinde, üreticilerin desteklenmesi ve özellikte de ‘Nergis Şenliği'nin hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyulmasıyla ürünün üretim miktarı oldukça arttı.

"NERGİSİ, BÖLGEMİZİN MARKA DEĞERİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat mühendisi olarak görev yapan Pembegül Şeker, nergisin katma değerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Yürütmüş olduğumuz ‘Nergis Soğanı Dağıtım Projesi' kapsamında, 2020-2025 yılları arasında 356 üreticimize yüzde 80 hibeli 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirildi. 2025 yılında Mersin genelinde 60 üreticiye, kişi başı bin 500 adet olmak üzere, toplamda 90 bin adet nergis soğanı verildi." dedi.

ATIL DURUMDAKİ ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILDI

Uygulanan proje sayesinde, özellikle atıl durumda bulunan taşlık arazilerin tarıma kazandırılmasının yanı sıra, nergisin düşük girdi maliyetli ve yüksek katma değere sahip olmasının kırsalda önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Şeker, "Üreticilerimizle birlikte nergis hasadını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece nergis soğanı dağıtmakla kalmayıp, düzenlediğimiz nergis şenlikleriyle de üreticilerimizin emeğini görünür kılıp, kırsal kalkınmayı sosyal ve kültürel etkinliklerle destekliyor ve nergisi bölgemizin marka değeri haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

