Liverpool efsanesinin Galatasaray tahmini şaşırttı: 'Eleriz' dedi, yüzde 1 şans verdi
Premier Lig ekibi Liverpool'da 1996-2013 yılları arasında forma giyen Jamie Carragher, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmeyi tercih ettiğini açıkladı. İngiliz eski futbolcu, "Galatasaray'ı yüzde 99 eleriz" şeklindeki iddialı sözleriyle gündem oldu. Temsilcimiz, 30 Eylül 2025'te Liverpool'u 1-0 yenmişti.
- Carragher, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmeleri durumunda temsilcimizi yüzde 99 eleyeceklerini iddia etti.
- Carragher, Atletico Madrid ile karşılaşmaları durumunda ise Liverpool'a yüzde 60, Atletico Madrid'e yüzde 40 şans tanıdı.
Jamie Carragher, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları sonrası açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki eski Liverpool yıldızının, temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'u eleyip, tur atladığı gecede kullandığı ifadeler dikkat çekti.
"GALATASARAY'I YÜZDE 99 ELERİZ"
Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Liverpool'un, son 16 turundaki muhtemel rakipleri Galatasaray ve Atletico Madrid oldu. CBS Sports canlı yayınında hangi takımı tercih edeceği sorulan Carragher, temsilcimizin adını verdi.
İddialı açıklamalar yapan Liverpool efsanesi, "Bence Galatasaray'ı yüzde 99 eleriz" dedi. Stüdyoda şaşkınlığa sebep olan cevap sonrası yöneltilen "O kadar emin misin?" sorusuna ise Carragher, "Evet, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum" karşılığını verdi.
ATLETICO MADRID'E YÜZDE 40 ŞANS TANIDI
Son 16 turundaki diğer muhtemel rakip Atletico Madrid hakkında ise Jamie Carragher, İspanyol ekibine karşı yüzde 60'a yüzde 40 Liverpool lehine tahminde bulunddu.