Juventus maçını da boş geçmeyen Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü Nijeryalı santrfor, 'sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu' ünvanını elde ederken; Şampiyonlar Ligi'de 4'üncü defa aynı ödüle layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ndeki başarısında önemli rol oynayan Victor Osimhen, uzatmalarda 105+1'inci dakikada Juventus ağlarını sarstı. Skoru 3-1'e getiren Nijeryalı yıldız, takımının son 16 turuna çıkmasına büyük katkı sağladı.

Victor Osimhen'in skoru 3-1'e getiren golü.

4'ÜNCÜ DEFA 'MAÇIN OYUNCUSU' SEÇİLDİ

Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü defa maçın oyuncusu seçildi. Etkili performansıyla Devler Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında 'maçın en iyi oyuncusu' olan Osimhen, aynı ödülü Juventus ile oynanan rövanş karşılaşmasında da aldı.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

Sezon başından beri çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında 7 defa ağları sarsan Osimhen, gol krallığında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile 4'üncü sırayı paylaşıyor. Bu alanda Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe 13 golle zirvede yer alırken, Fransız oyuncuyu 10 golle Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve 8 golle Bayern Münihli Harry Kane takip ediyor.

AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Osimhen, dün Juventus'a attığı golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13'üncü golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu, bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda, 11'er golle Mario Jardel ve Gheorghe Hagi takip ediyor.

RÖVANŞ MAÇINDA TUR KAPISINI ARALADI

Osimhen, Juventus ile deplasmanda yapılan rövanş maçının uzatmalarında attığı golle takımına tur kapısını açan isim oldu. Nijeryalı futbolcu, 105+1'inci dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıyarak takımına avantaj sağladı.

GEÇEN SEZON DA AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde de UEFA Avrupa Ligi'nde etkileyici bir performans gösterdi. Söz konusu sezonda sarı-kırmızılı ekiple 7 Avrupa Ligi maçına çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederek, takımının son 16 play-off turuna çıkmasını sağladı.

Victor Osimhen, 75 milyon bonservisle Galatasaray'a transfer oldu.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ 4'ÜNCÜ YABANCI OYUNCUSU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 4'üncü yabancı futbolcu konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 65 resmi maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 53 defa rakip fileleri havalandırdı. Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Mauro Icardi 76, Gheorghe Hagi​​​​​​​ 72 ve Milan Baros 61 golle sıralanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası