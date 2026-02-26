UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2 kazandığı için tur atladı. İtalyan basını, karşılaşmayı uzatmalara taşıyan Juventus'un performansını överken; sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i manşetlere taşıdı.

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında Serie A devi Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine karşın iç sahada aldığı 5-2'lik avantaj sayesinde tur atlayan taraf oldu. İtalyan basını, Torino'da 120 dakika süren heyecan dolu müsabakaya geniş yer ayırdı.

NTV Spor'un aktardığına göre; Juventus-Galatasaray maçıyla ilgili Çizme basınında yer alan haberler söyle: CORREIRA DELLA SPORT "Anlatsanız inanmayacağınız bir maç. Ve yine de her şey gerçek, hatta Juventus taraftarlarının kolay kolay unutamayacağı bir gecenin acı sonu bile. Spalletti'nin takımı, maçın arifesinde bilim kurgu gibi görünen bir başarıya çok yaklaştı. Akşamın destansı öyküsü, acı ve zalim bir haksızlık gibi gelen Osimhen'in golüyle gölgelendi. Spalletti, maskeli forvet tarafından "İmkansız Görev"i mahvedilene kadar 105 dakika boyunca Tom Cruise'a dönüşmüştü."

LA GAZETTA DELLA SPORT "Locatelli, Gatti ve McKennie'nin golleriyle elde ettikleri başarıya rağmen, Juventus turnuvaya veda etti: uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu."

SKY SPORT İTALYA “Cömert bir Juventus, Galatasaray'ı uzatma dakikalarında 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, Türk ekibinin ilk maçtaki 5-2'lik galibiyeti sayesinde bir üst tura yükselmesini sağladı.”

LA REPUBBLICA "Kırmızı kart neredeyse bir doping etkisi yarattı çünkü Juventus'un öfkesi Galatasaray'ı dalga dalga vurdu. Ancak uzun vadede Juventus bedelini ödedi; yaşadıkları haksızlık duygusuyla tükenmiş, kanı çekilmiş bir halde uzatmalara ulaştı. Ve Osimhen onları acımasızca cezalandırdı."



RAI NEWS "Spalletti'nin adamlarının sansasyonel geri dönüşü yeterli olmadı. 49. dakikadan itibaren 10 kişi kalmalarına rağmen, üç gollük farkı kapatarak maçı uzatmalara taşıdılar ve son 16 turuna kimin yükseleceğini belirlediler. Türk ekibinin iki golüyle Galatasaray, uzatmalarda Juventus'u mağlup etti: Galatasaray son 16 turuna yükseldi."

TUTTOSPORT "90 dakika boyunca hakemden, VAR'dan ve Galatasaray'dan daha iyiydiler, son sözü ise Osimhen söyledi. Tarihi Şampiyonlar Ligi maçı, Juventus bir başarıya bir adım kaldı: İkinci yarının tamamını 10 kişiyle oynayan Juventus 3-0 öne geçti, eski Napoli oyuncusu uzatma dakikalarında şaka yaptı."

SPORT MEDISET "Juventus, Galatasaray'ı 5-2'lik ilk maç dezavantajından kurtararak sansasyonel bir başarıya imza atmaya çok yaklaştı ancak uzatma dakikalarında elendi."



CORREIRA DELLA SERA "İkinci yarının tamamını 10 kişiyle oynayan Juventus, 3-0 öne geçmeyi başardı ancak uzatma dakikalarında Osimhen'e (golü attı ama sevinmedi) teslim olmak zorunda kaldı. 5-2'lik ilk maçtan sonra düşünülemez olan uzatma dakikalarını kapmak. Geri dönüşün şafağı, sadece ilk uzatmanın sonunda Osimhen'in golüyle gölgelendi. O, her zamanki ejderha, 105 dakika boyunca orta saha oyuncusu ve bir dakika boyunca da golcü olarak oynayabilen bir oyuncu."

IL GIORNALE "Geçen hafta İstanbul'da 5 gollük yenilgiyle yıkılan Juventus, müthişbir geri dönüşe imza atarak Osimhen ve Icardi'nin Galatasaray'ını uzatmalara taşıdı. Spalletti'nin takımının başarısını daha da inanılmaz kılan şey, 49'uncu dakikada hakem Pinheiro'nun tartışmalı bir kararıyla Lloyd Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış olmalarıydı."

