UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratan Galatasaray, rövanşta Torino ekibiyle deplasmanda karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk oluyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıracak Hakan Çalhanoğlu açıklaması

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Kenan Yıldız, Conceiçao, David

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Lang, Barış, Osimhen

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray maçı öncesi ölüm tehdidi!

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamayacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

KONYASPOR MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Galatasaray, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 kaybettiği maçın ardından moral bulmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor yenilgisinin ardından Juventus karşısında turu geçerek, çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

MARİO LEMİNA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, eski takımına karşı oynayabilir.

Sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayan Lemina, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Juventus'ta 2015-2017 yılları arasında forma giyen Lemina, İtalya ekibinde görev aldığı 42 maçta 3 gol attı.

12 SENENİN ARDINDAN SON 16

Galatasaray, turu atlaması halinde 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin 2013-2014 sezonunda İspanya devi Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag ile B Grubu'nda mücadele etti.

Grubun son haftasında kar yağışı sebebiyle iki gün süren maçta Juventus'u iç sahada 1-0'la geçen Galatasaray, İtalya temsilcisinin önüne geçerek ikinci sırayı aldı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun grup aşamasını 2. sırada bitirdikten sonra son 16 turunda İngiltere'den Chelsea'ye elendi.

JUVENTUS, SON KARŞILAŞMADAN MAĞLUP AYRILDI

İtalya devi Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 yenildi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Torino ekibi, 27. hafta öncesinde ligde 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İTALYA EKİBİ, 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Juventus, çıktığı son 5 resmi müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu dönemde ilk olarak İtalya Kupası'nda Atalanta'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, ligin 24. haftasında da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Sonraki haftada ligde konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybeden Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'a deplasmanda 5-2 yenildi.

Son resmi maçında Como'ya iç sahada 2-0 yenilen Juventus, söz konusu dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 15 golü kalesinde gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası