İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, önümüzdeki aylarda ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) olası katılımı için üyelik müzakerelerinin açılması konusunda bir referandum düzenleneceğini söyledi.

Frostadottir, Polonya’nın başkenti Varşova’da Başbakan Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu.

Referandumun tarihi konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirten Frostadottir, “Önümüzdeki aylarda, İzlanda’nın AB’ye olası katılımı için üyelik müzakerelerinin açılması konusunda bir referandum yapacağız.” dedi.

AB üyeliği için referandum kararı! İzlanda sandığa gidecek

Frostadottir, İzlanda’nın AB’ye çok şey sunabileceğini dile getirerek, şu anki jeopolitik ortamda İzlanda’nın AB’ye katılımının Avrupa’ya katkı sağlayacağını düşündüğünü vurguladı.

Süreçten ne çıkacağını görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Frostadottir, "Açıkça, görüşmelere katılmaya karar verirsek, konumumuzun özel durumunun dikkate alınması ve hayat tarzımız ile kaynaklarımızı kullanma biçimimizin anlaşılması gerekir." şeklinde konuştu.

Polonya Başbakanı Tusk da AB’nin halen birçok ülke için cazip olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Tusk, Avrupa’nın çökmeye yakın olduğuna dair çok fazla yorum duyduğunu kaydederek, bunun doğru olmadığını söyledi.

"AB'YE KATILMAKTAN MEMNUN OLURUZ"

AB’nin İzlanda gibi ülkeler için çok cazip olduğunu vurgulayan Donald Tusk, İzlanda’nın AB’ye katılması durumunda çok memnun olacağını, hatta topluluğun bunun için biraz daha esnek olması gerekse bile üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Tusk’un sözlerine cevap olarak, son kararı İzlanda halkının vereceğini belirterek, "Avrupa’daki muhataplarımız arasında, İzlanda’nın bağımsız bir ülke olarak kaldığı ve AB’ye katılsalar bile ülke kimliğini koruduklarına dair bir anlayış olduğunu duymak güzel." ifadelerini kullandı.

İzlanda, 17 Temmuz 2009'da AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. İzlanda hükümeti müzakereleri 2013'te askıya almış, hükümet 2015'te AB’ye resmi mektup göndererek sürece devam etmeyeceklerini bildirmişti.

