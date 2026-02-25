Otomotiv dünyası 2026 yılına karmaşık bir tabloyla girdi. Bir yandan toplam satışlarda bir daralma yaşanırken, diğer yandan içten yanmalı motorların (ICE) tahtı hiç olmadığı kadar sarsılıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) Ocak 2026 verileri, Avrupa yollarında sessiz devrimin vites artırdığını kanıtlıyor.

Ocak 2026 verilerine göre, Avrupa Birliği'nde yeni otomobil tescilleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında azalarak 799 bin 625 adede geriledi. Ancak bu genel düşüşün içinde, tüm olumsuzluklara rağmen elektrik destekli araçlar büyümesini sürdürüyor.

Tam elektrikli otomobillerin pazar payı, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 14,9 seviyesinden yüzde 19,3’e yükseldi. Ocak ayında Avrupa’da 154 bin 230 yeni elektrikli otomobil tescil edildi. Bu, satışlarda geçen yıla göre yüzde 24,3’lük dev bir artış anlamına geliyor.

Fransa yüzde 52,1 ve Almanya yüzde 23,8 ile elektrikli araç talebinde lokomotif görevi görürken, Hollanda gibi yüzde 35,4’lük düşüş olan bazı pazarlarda vergi teşviklerinin değişmesiyle sert düşüşler gözlendi.

Avrupa’da otomobil satışları düşüyor: Hibrit zirvede, elektrik takipte

FOSİL YAKITLARDA SERT DÜŞÜŞ

Fosil yakıtlı araçlar için Ocak ayı oldukça sert geçti. Benzinli otomobil satışları yüzde 28,2 gibi bir düşüşle 175 bin 989 adede gerilerken, dizel otomobiller de kan kaybetmeye devam ederek yüzde 22,3 azalışla pazarın sadece yüzde 8,1’ini kaplayabildi.

Benzinli araçların pazar payı yüzde 22’ye kadar gerileyerek neredeyse tamamen elektrikli araçlarla kafa kafaya geldi. Artık aradaki farkın kapanması için birkaç ay kalmış olabilir.

GEÇİŞ SÜRECİNİN LİDERİ HİBRİTLER

Şu an için pazarın asıl hakimi ise hibrit modeller. Yüzde 38,6 pazar payı ile her 10 yeni otomobilden yaklaşık 4’ü hibrit teknolojisine sahip. Özellikle İtalya ve İspanya gibi pazarlarda hibritlere olan talep çift haneli büyümeye devam ediyor.

MARKALAR SAVAŞINDA LİDER KİM?

Avrupa’da satışlara markalar bazında bakıldığında pazarın lideri yüzde 26,7 pay ile yine Volkswagen Grubu olsa da, grubun Skoda hariç tüm markalarında düşüş gözlendi.

Stellantis 18,2 Pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Renault ise yüzde 9,4 pay ile üçüncü sırada.

Çinli dev BYD, Avrupa'daki satışlarını neredeyse üçe katlayarak SAIC (MG) gibi köklü markaların ensesine dayandı. BYD satışları geçen seneye göre yüzde 175’lik bir büyüme gösterdi.







