Türkiye'de 2026 yılı itibarıyla dijitalleşen trafik sistemleri ve sıkılaşan denetimler, plaka kaybı durumunda izlenecek yolu daha kritik hale getirdi. Peki aracınızın plakası kaybolduğunda ne yapmanız lazım? Plaka çıkarma süreçleri ve ücreti ne?

Sabah aracınızın başına geldiğinizde plakanızın yerinde olmadığını fark ettiniz? Panik yapmadan ve vakit de kaybetmeden hareket geçmeniz gerekiyor. Plaka kaybı, sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda adınıza işlenebilecek trafik cezalarından veya suça karışma durumlarından korunmanız için hızlıca çözülmesi gereken bir süreçtir.

İşte adım adım 2026 plaka yenileme prosedürü:

1. POLİS VEYA JANDARMAYA BİLDİRİM

Plakanızın düşmüş mü yoksa çalınmış mı olduğunu bilemeyebilirsiniz. Bu nedenle vakit kaybetmeden en yakın emniyet birimine giderek kayıp/çalıntı müracaatında bulunmalısınız.

Bildirim yapmadığınız takdirde, plakanızla yapılan kaçak geçişler, park cezaları ve hatta daha ciddi asayiş olaylarından sorumlu tutulabilirsiniz.

Polis merkezinden alacağınız "Kayıp Plaka Tutanağı" sizin yasal zırhınız olacak.

2. NOTER SÜRECİ VE YENİ PLAKA BASIMI

2026 düzenlemelerine göre plaka basım süreci tamamen noterler ve Şoförler Odası üzerinden yürütülmektedir.

Ruhsat ve kimlikle birlikte herhangi bir notere gitmek gerekir. Noter, sistem üzerinden plakanızın kayıp kaydını girer ve size yeni bir plaka basım belgesi verir.

Eğer tek plakanız kayıpsa genellikle aynı numara basılır. Ancak güvenlik riski varsa veya her iki plaka da kayıpsa, sistem bazen numara değişikliğini zorunlu kılabilir.

3. ŞOFÖRLER ODASI’NDA BASIM

Noterden aldığınız belge ile bölgenizdeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek dakikalar içinde yeni, karekodlu ve mühürlü plakanızı teslim alabilirsiniz.

2026 YILI PLAKA BASIM ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı tarifesine göre tek plaka basım ücreti yaklaşık 850 TL olarak belirlendi. (Noter harcı hariç).

PLAKASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Plakanızın kayıp olduğunu bilerek trafiğe çıkmanın cezası 2026 yılında 19.716 TL’dir.

TBMM’den geçen yeni trafik kanununda bu ceza 46 bin liraya çıkarılacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla tescilli aracın plakasız kullanılması halinde sürücülere her seferinde 140 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

Meclis’ten geçen kanun maddeleri Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

PLAKA DEĞİŞİMİ HANGİ DURUMLARDA YAPILAMAZ?

Araç plakasının değiştirilmesine engel belli durumlar vardır. Aracın Motorlu Taşıtlar Vergi (MTV) borcunun olması, aracın muayenesinin olmaması gibi durumlarda plaka değişikliği yapılamaz.

