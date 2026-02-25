Başkentte yaşayan vatandaşlar 25 Şubat tarihli ASKİ su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Çankaya’da içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahallede su kesintisi uygulanırken, kesintinin bitiş saati ve etkilenen bölgeler araştırılıyor.

Ankara’da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler ASKİ’nin yayımladığı arıza programıyla netlik kazandı. Özellikle Çankaya’da geniş bir bölgeyi etkileyen kesinti sonrası ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken, suların ne zaman verileceği merak konusu oldu.

ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 14.50'de başlayan su kesintisi, İlkadım mahallesi, Dikmen caddesi no:279 önü 600 lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle yaşanıyor.

Etkilenen mahalleler: Keklikpınarı mahallesi,Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Osman Temiz mahallesi,Oran mahallesi üst kotları

Kesinti bitiş saati 23.00 olarak açıklandı.

Ankara Çankaya su kesintisi ne zaman bitecek? Etkilenen mahalleler açıklandı (25 Şubat 2026)

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 25 ŞUBAT

Çankaya su kesintisinin yanı sıra Sincan ve Kazan'da da su kesintisi yaşanıyor.

Kazan su kesintisi: Arıza Tarihi: 25.02.2026 12:00, Tamir Tarihi: 25.02.2026 17:15, Etkilenen yerler: SARAY MAH KERESTECİLER SAN SİTESİ ADNAN MENDERES BAGLI CADDE SOKAKALAR SARAYKENT SAN SİTESİ

Sincan su kesintisi: Arıza Tarihi: 24.02.2026 23:45, Tamir Tarihi: 25.02.2026 16:00, Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi

Haberle İlgili Daha Fazlası