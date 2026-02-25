Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, aynı zamanda fırtına ise seralara zarar verdi. Bu durum sebze fiyatlarına da yansırken; pazarda salatalığın fiyatı 150 lirayı buldu.

Muğla’da kış aylarında etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına seralarda büyük zarara yol açarken, üretimde yaşanan kayıplar sebze fiyatlarına yansıdı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Yoğun yağışlar nedeniyle birçok seranın su altında kalması üretimi olumsuz etkilerken, pazara gelen ürün miktarının azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle salatalıkta yaşanan arz sıkıntısı fiyatların kısa sürede katlanmasına yol açtı.

Menteşe ilçesindeki semt pazarında salatalığın kilogram fiyatı 150 liraya kadar yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Fırtına seraları vurdu! Pazarda fiyatı 150 lirayı buldu

Menteşe'deki pazarcı esnafı, salatalık fiyatlarının üretimde yaşanan kayıplar nedeniyle yükseldiğini belirtti. Seralarda meydana gelen zarar nedeniyle ürünün azaldığını ifade eden esnaf, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini söyledi.

