Eşref Rüya’nın kadrosuna bu akşam sürpriz bir isim dahil olacak. Başarılı oyuncu Erol Babaoğlu, özetsiz yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak fenomen yapıma "Ölü Yaşar" karakteriyle katılarak tansiyonu zirveye taşıyacak. Peki, Eşref'in yeni düşmanı Ölü Yaşar'ı canlandıran Erol Babaoğlu kimdir?

Eşref Rüya’ya taze kan geldi. Erol Babaoğlu’nun hayat verdiği "Ölü Yaşar", Eşref’in şimdiye kadarki en karanlık ve en güçlü rakiplerinden biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Karanlık geçmişi, stratejik zekâsı ve bitmeyen hırsıyla dikkat çeken Ölü Yaşar, taşları yerinden oynatacak.

ÖLÜ YAŞAR DENGELERİ ALT ÜST EDECEK

Yetimler’i ortadan kaldırmayı hedefleyen ve İhtiyar’ın kuracağı masada liderliği ele geçirmek isteyen Ölü Yaşar, acımasız planlarıyla dengeleri altüst edecek. Yeni karakterin gelişiyle birlikte Eşref Tek cephesinde büyük bir hesaplaşmanın fitili ateşlenecek.

EROL BABAOĞLU KİMDİR?

Erol Babaoğlu 22 Haziran 1977, İstanbul doğumludur. Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İilşkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Şahika Tekand'ın yönetiği Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi aldı.

