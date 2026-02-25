Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyonda, değeri yaklaşık 10 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Depo ve iş yeri olarak kullanılan imalathanede yapılan aramada, satışa hazır macunlar, etiketler ve üretimde kullanılan 4 makine bulundu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmit’te bir imalathaneye operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık operasyonu: 10 milyon TL’lik bitkisel macun ele geçirildi

10 MİLYON TL’LİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Depo ve iş yeri olarak kullanılan adreste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonda, bin 600 kilogram doluma hazır halde tank içerisinde bulunan bitkisel macun ile bin 400 adet satışa sunulmaya hazır bitkisel macun ele geçirildi. Ayrıca 7 bin 400 adet ürün etiketi, 2 dolum, ambalaj ve paketleme işlemlerinde kullanılan 3 ayrı makineye el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



