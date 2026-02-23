Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye 9.5 milyon kazandırmıştı!
Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Fransa'da gösterdiği performansla göze girdi.
Fenerbahçe'den 9.5 milyon euro karşılığında Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, yeni takımında gösterdiği performansla göze girmeyi başardı.
Rennes, 23. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Auxerre'yi 3-0 yendi. Konuk ekibin gollerini 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara ve 22. dakikada Esteban Lepaul kaydetti.
SZYMANSKİ YİNE ASİST YAPTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sebastian Szymanski, 77 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki Polonyalı yıldız, takımının ikinci golünde gol pasını veren isim oldu.
ÜST ÜSTE SKOR KATKISI
Rennes formasıyla 6 maçta 353 dakika süre alan Szymanski üst üste iki maçta yaptığı iki asistle takımına skor katkısı verdi.
