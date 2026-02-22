Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta milli futbolcu Orkun Kökçü, gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Emirhan Topçu ise oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, ikinci yarıda gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligdeki Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş'ta ikinci yarıda sakatlanan Emirhan Topçu, takım arkadaşlarının yardımıyla sekerek soyunma odasına gitti ve yerine Uduokhai oyuna dahil oldu.

