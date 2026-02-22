MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Büyükataman, kurucu ilkelerden anayasanın vazgeçilmez maddelerine, üniter yapıdan resmi dile kadar hiçbir alanda taviz verilmediğini vurguladı.

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında konuşan İsmet Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaseti bir makam mücadelesi olarak değil, toplumsal uzlaşmayı güçlendiren bir zemin olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin kararlılıkla ilerlemesinin, sınırlar içinde terör belasına son verdiği gibi sınırlara mücavir bölgelerde de teröre hareket alanı bırakmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

MHP'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Nokta kadar taviz verilmedi

"Terörsüz Türkiye ile amacımız milli birliğimizi güçlendirmek, Türkiye'nin ve Türk milletinin ayağındaki tüm prangaları söküp atmaktır. 1000 yıllık kardeşliğimizden aldığımız ilhamla bu topraklarda barış ve huzuru baki kılmaktır. Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir. Bu hedefleri sekteye uğratmaya çalışanlar, Türkiye ve Türk milletinin hasımları veya onların işbirlikçileridir"

"NOKTA KADAR TAVİZ YOK"

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurucu ilkelerden, anayasanın vazgeçilmez maddelerinden, milli ve manevi değerlerden, üniter yapıdan, toprak bütünlüğünden, resmi dilden nokta kadar taviz verilmediğini ifade etti.

Her zaman olduğu gibi kahraman şehit ve gazilerin hukuklarının korunduğunu, onların şanlı mücadelelerine gölge düşürecek ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir yanlışın altına imza atılmadığını kaydeden Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisinin olduğu her yerde şehitlerimizin muhterem aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman baş tacı olmuştur ve bundan sonra da öyle olacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Canlarını vatana ve millete siper eden kahramanlarımız elde edilecek başarının asıl kahramanlarıdır, şerefli mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

