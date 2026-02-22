Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Göztepe maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

KOCAELİ MAÇINDA CEZALI

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon RAMS Başakşehir, Galatasaray ve Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmüştü.

