Her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz 19. bölümüyle izleyenlerde soru işaretleri oluşturdu. Bölüm finalinde yaşanan kaza sahnesi, sosyal medyada “Taşacak Bu Deniz Fadime diziden ayrılıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Taşacak Bu Deniz son bölümde Eleni ile Fadime’nin geçirdiği trafik kazası sonrası 20. bölüm fragmanı heyecanı daha da yükseltti. Fragmanda kaza geçiren Eleni ve Fadime tüm köylüler tarafından aranırken seyircilerin aklında ''Taşacak Bu Deniz Fadime diziden ayrılıyor mu?'' sorusu canlandı.

Taşacak Bu Deniz Fadime diziden ayrılıyor mu? 20. bölüm fragmanında Fadime ve Eleninin kazası gündeme geldi!

TAŞACAK BU DENİZ FADİME DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan'ın projeye veda edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Yapım ekibi ya da kanal yönetiminden resmi bir ayrılık duyurusu yapılmadı. ''Taşacak Bu Deniz Fadime diziden ayrılıyor mu?'' sorusunun cevabı 27 Şubat Cuma günü 20. bölümde belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ FADİME KİMDİR?

Dizide Fadime Koçari karakterini genç oyuncu Zeynep Atılgan canlandırıyor. Performansıyla dikkat çeken Atılgan Taşacak Bu Deniz projesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

ZEYNEP ATILGAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

20 Mart 2002 doğumlu olan Zeynep Atılgan, İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitimini sürdüren oyuncu, sanat yolculuğuna lise yıllarında aldığı oyunculuk dersleriyle başladı. 2018 yılında kamera önü eğitimleri alan Atılgan, reklam ve kısa film projelerinde yer aldı.

Televizyon dünyasındaki çıkışını ise Yargı dizisinde canlandırdığı “Parla Yılmaz” karakteriyle yaptı. Şimdi ise Taşacak Bu Deniz’deki Fadime rolüyle adından söz ettiriyor.

