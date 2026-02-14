TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, Şerif karakterinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. Sosyal medyada ortaya atılan ayrılık iddiaları gündemi hareketlendirdi. Peki Aytek Şayan diziden ayrılıyor mu?

Cuma akşamları TRT 1’de izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde 18. bölümün ardından yaşanan gelişmeler, dizinin önemli karakterlerinden Şerif’in hikayedeki geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

TAŞACAK BU DENİZ'İN ŞERİF'İ AYTEK ŞAYAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Son bölümde Şerif karakterinin tutuklanması, izleyiciler arasında “Şerif diziden çıkıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Adil’in kurduğu plan sonrası silahın bulunması ve Şerif’in gözaltına alınarak tutuklanması, karakterin senaryodaki konumunun değişeceğine dair yorumlara neden oldu.

Ancak şu ana kadar yapım şirketinden, kanal yönetiminden ya da Aytek Şayan’dan diziden ayrılığa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler ışığında iddiaların doğrulanmadığı görülüyor.

OYUNCU ARKADAŞININ PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Taşacak Bu Deniz oyuncusu Erkan Yüce, son bölümde Aytek Şayan'ın oyunculuğunu övdüğü bir video paylaştı. Sosyal medyada gündeme gelen iddialar ise paylaşım da yazılan cümlelerle oldu. Paylaşımda “verdiğin emeklerden dolayı sana minnettarım” ifadelerinin kullanılması, bazı kullanıcılar tarafından “veda mesajı” olarak yorumlandı. Ancak Şayan'ın diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

