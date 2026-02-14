TRT 1 ekranlarında her Cuma akşamı izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinde 19. bölüm heyecanı başladı. Son bölümün ardından fragman araştırmaları hız kazanırken, yeni bölüm tarihi de netleşti. Peki, Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm tarihi...

Taşacak Bu Deniz’in 18. bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından gözler 19. bölüm fragmanına çevrildi. Silah meselesinin açıklığa kavuşması ve karakterler arasındaki gerilimin artması, yeni bölümde neler yaşanacağı sorusunu gündeme taşıdı.

TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Şubat akşamı izleyiciyle paylaşılan tanıtımda, silah olayının çözülmesiyle birlikte hikayede yeni bir dönemin başladığı görülüyor. Ancak bu gelişmenin ardından beklenmedik bir olay yaşanıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fragmanda Esme’nin Şerif’e karşı şahitlik yaptığı görülüyor. Bununla birlikte Esme’nin özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından ortadan kaybolması soru işaretlerini artırdı. Adil’in yaşadığı şaşkınlık ve çaresizlik duygusu tanıtıma yansırken, Oruç’un Eleni’ye yaptığı evlilik teklifi sahnesi ise yeni bölümde yaşanacak önemli gelişmeler arasında sayılıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz’in 19. bölümü 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi, yayın günü ve saatinde değişiklik olmadan izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

18. bölümde Eleni’nin geçmişle yüzleşmesi ve Adil ile Esme’nin özgürlük mücadelesi hikayeye yeni bir yön vermişti. 19. bölümde ise hem Esme’nin kayboluşunun perde arkası hem de ilişkilerde yaşanacak kırılmaların detayları netleşecek. Yeni bölümde gerilimin artarak devam etmesi bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

“Taşacak Bu Deniz” dizisi, Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleriyle ünlü Trabzon ilinde çekiliyor. Dizinin çekim mekanları arasında Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerindeki yaylalar, ormanlar ve sahil şeritleri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası