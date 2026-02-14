Kuraklık tehlikesi yaşayan "Uluslararası Yaşayan Göller Ağı"na dahil olan ve "Türkiye'de Yaşayan Göl" ünvanına sahip tek göl olan Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi, yağışların ardından ciddi oranda yükseldi. Uluabat Gölü'nde su seviyesi 10 yıl aradan sonra ilk defa 10 metreyi aştı. Su seviyesinin artmasıyla birlikte göl kenarındaki 2 bin 600 yıllık Gölyazı köyü de 'Küçük Venedik' ünvanını yeniden kazandı.

Zengin biyolojik çeşitliliği ile Türkiye'nin önemli gölleri arasında yer alan, küçük karabatak, alaca balıkçıl, kaşıkçı, tepeli pelikan, almabaç patka, tepeli patka ve sakarmeke gibi onlarca türde kuşa ev sahipliği yapan Uluabat Gölü, balıkçılık ve turizm açısından da önemli yer tutuyor.

Kuraklıkla boğuşuyordu! "Küçük Venedik'te" 10 yıl sonra bir ilk...

Göle kıyısı olan 2 bin 600 yıllık Gölyazı Köyü halkının geçen yıl "Eyvah bizim gölümüz de kuruyacak mı" diye endişe ettiği Uluabat Gölü, yağmurlar ve Uludağ'a düşen karların erimesiyle gelen sularla eski günlerine dönüş yaptı.

Kuraklıkla boğuşuyordu! "Küçük Venedik'te" 10 yıl sonra bir ilk...

TEKRAR "KÜÇÜK VENEDİK" OLDU

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı Mahallesi, yükselen sularla yine bu benzetmeyi yansıttı. Evlerin önüne kadar gelen hatta içine giren sular, bazı noktada küçük ara sokakları bile doldurdu. Kafelerin renkli merdivenleri dahi göl sularına gömüldü, kayıklar yükseklere çekildi. Mahalle içindeki köprünün altına bağlanan kayıklar başka yerlere götürüldü. Göl kıyısındaki yürüme alanları suyla kaplandı, ağaçlar yarısına kadar suya battı.

10 YIL SONRA BİR İLK

Gölyazı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Topsezer, bu yıl yağışların çok iyi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 10 yıldan beri ilk defa bu kadar su geldi. Gölümüzün ömrü arttı. Bu yıl yağmur çok oldu, Uludağ'a iyi kar yağdı. En derin yeri 3 metreden 10 metreye çıktı" diye konuştu.

Kuraklıkla boğuşuyordu! "Küçük Venedik'te" 10 yıl sonra bir ilk...

"GÖLÜN DURUMUNDAN MEMNUNUZ"

Geçen yıl suyun çok fazla çekildiğini ve kendilerini korkuttuğu dile getiren Topsezer, "Yazın derinliğin 1 metreye kadar düştü yerler oldu. Kayıklar çamur ata ata gidiyordu. Evlerin dibine kadar ulaştı şimdilerde. Gölün durumundan memnunuz." dedi.

Temiz su girişinin göldeki canlılar için de önemli olduğuna işaret eden Topsezer, "Balıkların üremesi artıracaktır. Mesela turna için üreme öneindeyiz. Su çok olunca ormanın, sazlıkların içine kadar gidiyor balıklar yumurta bırakıyor. İyi bir üreme dönemi geçireceğiz ve balık bollaşacak diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Topsezer, göldeki suyun korunması için kapak yapılmasını istediklerini belirterek, kapak yapılması durumunda gölün suyunun denize akmayacağını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası