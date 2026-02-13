Kaydet

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafikte yaşanan ani duruş, bir motosiklet sürücüsüne zor anlar yaşattı. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken önündeki servis aracının aniden yavaşladığını fark eden motosikletli, yaptığı kritik manevra ve ani frenle servis aracına çarpmaktan son anda kurtuldu. Olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü o tehlikeli anlar sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.

