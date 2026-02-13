Bursa’da bazı ilçe ve mahallelerde planlı çalışmalar ve arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ tarafından yapılan duyurulara göre 13 Şubat itibarıyla farklı bölgelerde saatli ve gün aralıklı kesintiler yaşanabilecek.

BUSKİ tarafından yürütülen altyapı belirli ilçe ve mahallelerde su kesintileri yapılacağı açıklandı. 13 Şubat Bursa su kesintisi bitiş saati ve kesintinin etkili olacağı yerler araştırılıyor.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ!

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı ve arıza çalışmaları kapsamında Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi’de belirli mahallelerde su kesintileri yapılacağı açıklandı.

Yetkililer, kesintilerin planlı çalışmalar kapsamında yapıldığını ve arıza riskine karşı tedbir amaçlı uygulanabileceğini belirtiyor. Açıklamalarda, belirtilen saat aralıklarında su kesintisi yaşanabileceği ve vatandaşların önlem almalarının önem taşıdığı vurgulanıyor.

OSMANGAZİ/ DEMİRTAŞ DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/02/2026 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/02/2026 14:30

Kesim Tarihi: 13/02/2026 12:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_GEÇ Alt bölgesinde bulunan Demirtaş Dumlupınar 42. Cadde ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 13.02.2026 Tarihi 12.30 ile 13:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

MUDANYA/ BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

