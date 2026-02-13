2026 NBA All-Star organizasyonu, 14-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip Alperen Şengün, üst üste 2'nci defa bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak. All-Star'da 22'nci defa sahaya çıkacak LeBron James ise kendisine ait rekoru geliştirecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star 2026 heyecanı için geri sayıma geçildi. Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek All-Star, yeni formatla düzenlenecek.

Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahada buluşturan NBA All-Star, bu yıl 75'inci defa organize edilecek. Houston Rockets formasıyla bu sezon 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalaması olan Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2'nci defa All-Star maçında görev yapacak. 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste 2'nci defa bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak.

Alperen Şengün

2026'DA YENİ FORMAT

NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek. All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek. Milli oyuncu Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak. 3 takım, 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi 2 ekip, 4'üncü ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

YETENEK, 3 SAYI VE SMAÇ YARIŞMALARI

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak. İlk etkinlik, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak. Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçları, aynı gün TSİ 05.00'te başlayacak. Etkinliğin ikinci günündeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları, 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak.

İLK 5'LER

2026 NBA All-Star'da Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) seçildi.

Batı Konferansı'nda Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'te yer aldı.

Doğu Konferansı'nda Giannis Antetokounmpo, Batı Konferansı'nda da Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

LEBRON JAMES 22'NCİ DEFA ALL STAR'DA

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi. Diğer taraftan All-Star'da yedekler arasında yer alarak 22'nci defa sahaya çıkacak 41 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, kendisine ait rekoru geliştirecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı ile Dünya Karması Takımı mücadele edecek.

TAKIM KADROLARI

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell

Dünya Karması Takımı: Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama

