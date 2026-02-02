Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya gelerek basketbol oynamıştı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan 53 yaşındaki O'Neal, "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal İstanbul'daki Trukcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek basketbol oynamıştı. Forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu aktarılmış, ikili karşılıklı olarak basketbol toplarını imzalamıştı.

Birlikte basketbol oynamışlardı! NBA efsanesi ONealdan Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler

Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle öne çıkan milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmanın ardından NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile görüştü.

"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"

Birbirlerini selamlayan ikili arasında samimi bir sohbet yaşanırken, O'Neal kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi. 53 yaşındaki Shaq, "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı.

