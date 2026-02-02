İran ve Müslüman dünyası...

ABD’nin İran’daki rejimi devirmek istediği bilinen bir gerçek. Hem İsrail’i rahatlatmak hem de Çin’in enerji hatlarını kesmek için bunu yapmak istiyor ABD.

İran kolay lokma değil. Dick Cheney’nin 2003’te dediği gibi "ana yemek!" Onu devirmek Irak ya da başka ülkeyi devirmeye benzemez. Bunun Orta Doğu’da beklenmedik, farklı sonuçları olur. Hürmüz Boğazı’nın dünya deniz trafiğine kapatılması olumsuz sonuçlar doğurur.

Öte yandan İran da kötü yönetilen bir ülke. Ekonomisi kötü. Halk sefalet içinde. Sürekli devalüasyon ve belirsizlik halkı bezdirmiş durumda. İran’ın da kapalı ekonomi modelinden çıkması lazım. Yoksa uzun vadede işi zor...

Geçenlerde iki günlük ziyaret için Mısır’a gittim. Mısır Müslüman dünyası için önemli bir ülke. Ancak gördüklerim hiç de iç açıcı değil. Ülkede ağır yoksulluk var. Evet son zamanlarda bazı girişimler var, özellikle tekstil alanında. Ancak bunlar küçük çaplı işler.

Kahire’de 35 milyon insan yaşıyor. Nefes almak bile zor. Hava kirliliği had safhada. Hırsızlık almış başını gitmiş. Yollarda yürünmüyor. Kötü ekonominin insanları nasıl etkilediği görülüyor. Son yıllarda oraya giden Türk iş adamları da dönüyor. Çünkü kaliteli insan problemi, iş bilmezlik Mısır’da sıkıntı. Mısır’ın Türkiye gibi olabilmesi bile yakın zamanda imkânsız...

Aslında Müslüman dünyasının özeti Kahire’de rahatlıkla görülebiliyor. Türkiye hariç neredeyse gelişmişlik çok az. Demokrasinin ne büyük nimet olduğu görülüyor. Hadi demokrasi yok ama ilerleme de az. Bilimsel çalışma az. Kendi savunma sanayi yok gibi. Uzay çalışmaları yapılmıyor. İnsani hayat son derece düşük...

Arge çalışmaları yerlerde... 55 Müslüman ülkenin toplam katma değeri Almanya etmiyor. Toplam Arge çalışmaları Japonya’nın yarısı değil.

Batı’nın çok günahı var! Haydutluğu hep yapıyorlar. Demokrasi işlerine gelince... Ancak Müslüman ve diğer ülkeler de kuvvetli olmak zorunda. Onun için önce ekonominiz iyi olacak. Sonra sağlam bir ordu. Yoksa akşama kadar ağlayarak bir şey olmuyor...

ABD İran’da rejimi devirir mi, bilmiyoruz. Ancak askerî anlamda İran’a büyük zarar verebileceğini biliyoruz. Buna dur diyecek biri de yok. Müslüman ülkelerin yapacağı tek şey üslerini kullandırtmamak. Bunun ötesine geçilemiyor.

İran’da başka sıkıntılar da var. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, İran'ın dinî lideri Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, İngiltere'de değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan lüks malikaneleri var. 56 yaşındaki Mojtaba'nın bu malikanelerinin “Milyarderler Sokağı” olarak bilinen seçkin bir cadde olan Bishops Avenue'de olduğu belirtildi.

Ayrıca İran'da ülke çapında düzenlenen binlerce kişinin ölümüne sebep olan eylemlerdeki protestocuların çoğunun öldürülmesinin arkasındaki isim olduğu söylenen Ali Hamaney'in, İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni (IRGC) finanse ettiği de öne sürüldü...

İran’da insanlar bunları konuşuyor. Halka refahı dağıtmazsanız bunlar sıkıntı olarak geri dönüyor.

