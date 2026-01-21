YPG aparatı DEM Parti’nin saçmalıkları bitmiyor!

Son bir senedir başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Türk devletinin bütün yetkilileri SDG’ye silah bırak dedi. Mazlum Abdi oralı olmadı. Terörsüz Türkiye süreciyle avantajını kaybeden Kandil’in baskısıyla SDG anlaşmaya bile uymadı.

Kendi kendilerine isyan çıkarttılar. Bir şey başaracak hâlleri yok ama güya tüm genç Kürtleri sözde direnişe çağırdılar. Suriye hükûmetinden dayağı yiyince geri çekildiler...

Bu süreçte makul ve dirayetli hareket etmesi gereken DEM Parti, terör örgütü SDG/YPG uzantısına dönüştü. Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyen ama asla olmayan SDG’ye kimsenin bir şey yaptığı yok. Onlar kendi kendine ediyorlar. Silah bırak diyorsun “bırakmam” diyor. Merkez hükûmete katıl deniyor, “oralı olmam” havasında.

Sonra DEM Parti kalkıyor, “SDG Kürtlerin temsilcisidir” diyor! Grup toplantılarını Nusaybin’de yapıyorlar. Rojava’ya yönelik saldırı varmış! Nerede var saldırı? DEM Parti bu kadar sorumsuz davranmayı ne zaman bırakacak?

Tülay Hatimoğulları hadsizce şöyle diyor:

“Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: Haklıyken haksız yere düşmeyecek şekilde bir cerrahi hassasiyetle Suriye hükûmeti operasyonlarını yürütüyor... Buradan da HTŞ'yi tebrik ediyor. Biz buradan Cumhurbaşkanı'na soruyoruz: Kürt kardeşlerimiz katlediliyor diye mi HTŞ'yi tebrik ediyorsunuz? Ortada bir savaş var. Neyin tebriği bu? Ne tebriği bu?"

Tülay Hanım siz normal misiniz? Ortada HTŞ mi kaldı? Amerika, Avrupa ve dünya Ahmet Şara’yı tanımış. Biz zaten tanıyoruz. Bir zahmet siz de tanıyın. Siz kimin partisisiniz?

Tuncer Bakırhan ise Sayın Bahçeli’yi hedef alıyor: “Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor” diyor.

Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek? Tamam Terörsüz Türkiye gerçekten başarılı olsun ama DEM’in saçmalıkları nerede bitecek?

SDG’li teröristler bayrağımızı indirdiler. DEM’li Ayşegül Doğan, “Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz” diyor. Senin değerin değil mi bayrağımız? Bu ne yüzsüzlük!

Toprağımızı hedef alan, bayrağımıza saygısızlık yapan, Türk’e ait her şeye nefretle bakan bir terör örgütü SDG/YPG var. DEM Parti bu terör örgütüne sahip çıkıyor. DEM Parti terör örgütünün partisi gibi davranmaktan vazgeçmiyor.

Bakın o bayrak indirme görüntüsünden rahatsız olmayan tek bir Türk evladı yok. SDG ve DEM Parti toplumumuzun sinir uçlarıyla oynuyor!..

Hukuk devleti içerisinde adli ve hukuki işlem, bu terörist ve terörist sevicilere karşı uygulanmalı!..

