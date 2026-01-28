ABD’nin Venezuela’da kullandığı yeni silah

Venezuela'ya ABD güçlerinin yaptığı ve Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı operasyonla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Neden tek kurşun atılmadan Maduro teslim alındı diye çok sorulmuştu. Venezuelalı askerlerin operasyon sırasında kendilerini tuhaf hissettikleri söylenmişti. Amerika’nın elektromanyetik yeni bir silah kullandığı söylenmişti.

Trump, söz konusu silahın başkent Karakas’taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar" ifadelerini kullandı.

Trump, silahın operasyon kapsamındaki kullanımını teyit ettiği açıklamasında silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

Discombobulator “şaşırtmak, kafasını karıştırmak, dengesini bozmak, afallatmak” anlamına geliyor.

Discombobulator'ın patenti kamuya açıktır. Orijinal LRAD'ın üreticisi olan Genasys şirketi tarafından geliştirilmiş.

13 Ocak tarihinde CNN’de bu cihazla ilgili bir haber yayınladı. O haberde şöyle bilgiler var:

Savunma Bakanlığı, bazı müfettişlerin halk arasında "Havana Sendromu" olarak bilinen ABD casuslarını, diplomatlarını ve birliklerini etkileyen bir dizi gizemli hastalığın nedeni olabileceğini düşündüğü bir cihazı test etmek için bir yıldan fazla zamandır çalışıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan fonu kullanarak Biden yönetiminin son günlerinde cihazı milyonlarca dolara satın almış. Cihaz üzerinde hâlâ çalışılıyor ve bu cihazın resmî olarak açıklanamayan anormal sağlık olayıyla bağlantısı olduğu yönünde tartışmalar var.

Gizemli hastalık ilk olarak 2016'nın sonlarında, Küba'nın başkenti Havana'da yerleşik bir grup ABD'li diplomatın vertigo ve yoğun baş ağrıları da dâhil olmak üzere kafa travmasıyla tutarlı semptomlar bildirmeye başladığında ortaya çıktı.

Teknik detaylar "ulusal güvenlik sırrı" olarak saklansa da uzmanlar, bu silahın Yüksek Güçlü Mikrodalga (HPM) sistemleri ile donatıldığını düşünüyorlar. Cihaz, yaydığı yoğun enerji dalgalarıyla elektronik devrelerde aşırı voltaj yüklemesi oluşturarak sistemlerin "donmasına" veya fiziksel olarak yanmasına sebep oluyor...

Silahın sadece makineleri değil, insanları da hedef aldığı operasyon sonrası gelen raporlarla ortaya çıktı. Görgü tanığı Venezuelalı korumalar, operasyon anında tüm radarların kapandığını ve kafalarının içinde "patlayacakmış gibi" yoğun bir ses dalgası hissettiklerini belirttiler. Bu durum, tıp literatüründe mikrodalga işitme etkisi olarak bilinen "Frey Etkisi"ni akıllara getiriyor.

Bu teknoloji, hedeflenen kişide şiddetli mide bulantısı, baş dönmesi ve geçici bilinç kaybı gibi etkiler oluşturarak direnişi imkânsız kılıyor. Maduro'nun yakalandığı o kritik 5 dakikada, sahadaki tüm savunma hattının bu "görünmez dalgalar" nedeniyle hareket dahi edemediği iddia ediliyor. (webtekno)

Eğer bu silah ABD’de varsa ve gerçekten bu şekilde etkiliyse savaşın türü de değişir. Rusların ve Çin’in elinde böyle silah var mı, bilmiyoruz? Onlarda da varsa yeni bir savaş türü başladı demektir!..

