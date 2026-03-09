ABD ve İsrail’in haydutluğu sürüyor

ABD ve İsrail kendi menfaatleri için İran’a saldırmaya devam ediyor. ABD Çin’i dizginlemek, İsrail güya nükleer silah gerekçesiyle İran’ı bombalıyorlar.

İran da karşılık veriyor. Arap ülkelerindeki ABD üslerini, petrol hat ve rafinerileri vuruyor. Zaten böyle yapacağını söylemişti.

Hep diyoruz, İran’a rezervlerimiz saklı. Ama Siyonist İsrail ve haydut ABD saldırırken İran’a Suriye ve diğer Müslüman ülkelerde yaptıklarından dolayı eleştiri getirmek doğru değil. Onu başka zaman yaparız.

Şu ana kadar savaş 12 ülkeye yayıldı. Başta Kuveyt ve BAE olmak üzere birçok Arap ülkesi savaşı bire bir hissediyor. Dubai emlak yatırımlarıyla ünlüydü. Aynı zamanda tatil beldesiydi. Şu an Dubai’de emlak dibe vurdu. Tatile uzun süre kimse gitmez.

ABD ve İsrail havadan İran’ı vuruyor ama rejimin yıkılması zor görünüyor. Evet İran’a ağır saldırı yapıyorlar ama sonuç almaları şimdilik imkânsız.

ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran ile yakınlarındaki bölgelerde yer alan petrol depolama alanlarını hedef aldı. Şehirdeki benzin istasyonlarında yakıt almak isteyenler kuyruklar oluşturdu.

İran ordusu, kamikaze insansız hava araçlarıyla Hayfa ve Tel Aviv ile Kuveyt'teki Amerikan üsleri ve hedeflerini vurduğunu duyurdu. Tasnim Haber Ajansı'nın yayınladığı açıklamada, Ürdün'ün Azrak kasabasındaki ABD'ye ait Muwaffaq al-Salti Hava Üssü'nün birkaç kez isabet aldığı ifade edildi.

Demek ki ABD bu haydutluğu yapmasa İsrail’in tek başına işi zor. Bunu görmüş olduk. 55 Müslüman ülke tek başına mücadele eden İran’a biraz saygı duymak zorunda. Öyle veya böyle haydut ABD ve katil İsrail’le tek mücadele eden İran.

Müslümanların şunu unutmaması lazım. Amerika ve İsrail saldırılarında şayet İran düşerse sıra diğer ülkelere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elbette Türkiye gibi ülkelere bunu yapmak zor. Türkiye hem NATO üyesi hem de askerî açıdan güçlü. Zayıf olsa denemek isterler.

Amerika ve İsrail ahlaki üstünlüklerini bitirdiler. Dünyaya söyleyecek hiçbir sözleri yok. Sadece askerî, teknolojik ve silah güçleri var. O yüzden Müslümanlar askerî ve ekonomik anlamda güçlenmeden Batı’yla baş etmek zor. Maalesef gerçek olan da bu. Hayal âleminde yaşanmaz. Ayrıca savaş eskisi gibi yapılmıyor. Kılıç ve tüfek yok. Uzayda da güçlü olman lazım. ABD ve İsrail Hamaney’i uzay teknolojisi ve yapay zekâyla öldürdü.

Her şeyde bir hayır var derler. O hayır Müslümanların askerî ve teknolojik olarak güçlenmesi olsun.

Çin ve Rusya İran’a yardımı artırırsa...

İran askerî anlamda ne kadar dayanacak bilmiyoruz. Belki üç ay belki beş ay. Ancak savaşın seyri bir şartla değişir; Çin İran’a askerî yardımlarını artırırsa...

Rusya kendi sorunlarıyla boğuşuyor. Şu an istihbarat sağlamak dışında bir şey yapma gücü zayıf.

Dün Bloomberg’de şöyle bir haber vardı: “Çin, son yedi gündür Tayvan yakınlarına tek bir savaş uçağı bile göndermedi; bu gizemli bir durum.”

Bu durum, Çin acaba İran’a askerî yardımları artırdı mı, sorusunu akıllara getirdi. Çin’in İran’a hipersonik füzeler konusunda katı yakıt gönderdiği biliniyor. Umarım yardımlar daha da artar. Çünkü İran’ın düşmesi kimsenin işine gelmez. İran düşerse sırada diğer Müslüman ülkeler olur. Ne olursa olsun İran ayakta kalmalı.

