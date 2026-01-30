Altın durur mu?

Londra Külçe Piyasası Birliği'ne göre altının ons fiyatı geçen yıl 53 kez rekor yenileyerek ortalama 3 bin 431 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı yükselişine devam ediyor. Altın ons fiyatı yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara yükselerek rekor yeniledi. Geçen yılki yüzde 65'lik fiyat artışının ardından yılın başından bu yana altının ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü Fed üzerindeki siyasi baskılara karşı çıkarak kurumun bağımsızlığını savundu ve bir sonraki başkana “seçilmiş siyasetin dışında kalması” çağrısında bulundu. Ancak piyasalar bu açıklamalardan ikna olmamış gibi görünüyor: Dolar satışları hızlanırken, altın ve gümüş yeni rekor seviyelere ulaştı...

Altın ons başına 5 bin 500 dolara sıçrayarak yeni tarihî zirveye ulaştı, gümüş ise ons başına 117 doların üzerine çıktı. Altın, bu ay yüzde 20'nin üzerinde artıda ve Ocak 1980'den bu yana en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor. Gümüşteki yükseliş daha da çarpıcı. Fiyatlar bu ay şimdiden yaklaşık yüzde 55 arttı, bu da kayıtlardaki en güçlü aylık artış. (Euronews)

Rusya Ukrayna savaşı, Grönland krizi ve ABD İran’a vurdu vuracak derken altın uçuyor. Savaş hâli sürdükçe artmaya da devam edecek gibi görünüyor. Belirsiz ortamlarda altın her zaman iyi iş yapar.

BBC’ye göre enflasyonun normalden yüksek seviyede olması, ABD dolarının zayıf konumu, dünya genelinde merkez bankalarının tahvil alımları ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz oranlarını yeniden düşürmesinin beklenmesi gibi faktörler de değerli metallere talebi artırıyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankaları ve devlet varlık fonları gibi resmî kurumların altın alımları geçen yıl %20 düşerek 863,3 tona geriledi. Yüksek altın fiyatları ve mevcut rezervlerin değerinin artması, resmî alımların hızını yavaşlattı.

Financial Times'ın haberine göre WGC Piyasa Stratejisti John Reade, “Dikkat çekici olan yatırım talebinin büyüklüğü; sürpriz olan ise merkez bankalarının talebinin düşmesi” dedi. Reade, merkez bankası alımlarının bu yıl da 200-250 ton daha az olabileceğini, ancak kesin bir rakamın belirsiz olduğunu ekledi. (Gazete Oksijen)

Çin, Hindistan gibi büyük ekonomiler hem altın üretimi hem de rezerv yönetimi açısından aktif tutum sergiliyor. Bu ülkeler ellerindeki doları altına çevirmeyi tercih etme eğiliminde olduklarını sık sık dile getiriyorlar; bu da piyasaya uzun vadeli alım baskısı oluşturuyor.

Dün Miliyer gazetesi de Kapalıçarşı’yı haber yapmıştı. Kapalıçarşı’da altın ve gümüş yoğunluğu var. Bir günde gram başına 200 TL’nin üzerinde prim yapan altın Kapalıçarşı’da yoğun talep görüyor. Özellikle gram altın satan sarraf ve toptancılarda uzun kuyruklar oluştu. Esnaf kalabalığı tek tek dükkânlardan içeri alarak izdihamın önüne geçti. Birçok sarrafta gram altının tükendiği de görüldü. Altın almak için sıraya giren bir vatandaş, “Ne bulursam alacağım. Fiyat fark etmiyor. Paramı altına yatıracağım” dedi. Kimi has altın satıcılarında uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye’de en garanti yatırım aracı altın. Az çok parası olan hemen herkes altın alıyor. Kuyrukların oluşması biraz da ondan. Bakalım altın ve gümüş nerede duracak?

Cem Küçük'ün önceki yazıları...