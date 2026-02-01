En güzel Berat Kandili mesajları! Resimli, dualı, anlamlı 'Hayırlı Kandiller' mesajları 2026
Üç aylardan Şaban ayında idrak edilen Berat Kandili, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor. Affın, bağışlanmanın ve rahmetin simgesi kabul edilen bu mübarek gecede sevdiklerine “Hayırlı Kandiller” mesajlarını iletmek isteyenler, resimli, dualı ve anlamlı mesajları araştırıyor. İşte 2026’ya özel en güzel Berat Kandili mesajları…
Bu mübarek Berat gecesinde dualarınızın kabul, gönlünüzün ferah olması dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bu gecede bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
Berat gecesinin rahmeti üzerinize olsun, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı kandiller.
Bu mübarek gecede kalbinizden geçen her güzel dua kabul olsun. Hayırlı kandiller.
Affın ve merhametin gölgesinde bir gece geçirmeniz dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Duaların kabul, gönlün huzur dolu olsun dostum. Berat Kandilin mübarek olsun.
Berat Kandili, huzur, sağlık ve mutluluk getirsin. Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı kandiller..
Berat Kandili, ruhunuza şifa, hayatınıza rahmet ve bereket getirsin. Hayırlı kandiller!
Ellerin semaya yükseldiği, kalplerin tövbe ile arındığı bu gecede, dualarınızda bizleri de unutmamanız dileğiyle. Berat Kandilimiz mübarek olsun!
Berat Kandili vesilesiyle hayatınıza bolluk, bereket ve güzellikler dolsun. Dualarınız kabul olsun, kandiliniz mübarek olsun!
Mübarek Berat Kandili gecesinde yüreklerimiz sevgiyle dolsun, dualarımız kabul olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir gece geçirmeniz dileğiyle...
Maneviyatın en derin hissedildiği bu gecede, gönlünüzdeki tüm dualar gerçek olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili, hayatınıza huzur ve mutluluk getirsin. Sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir kandil geçirmenizi dilerim.
Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. (Nesai, Beyheki, A, Münziri)
Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede gönüllerimize sevgi, hayatlarımıza huzur dolsun. Hayırlı kandiller!
Bu mübarek gecenin huzuru ve rahmeti hayatınızı sarsın. Berat Kandili’niz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Bu mübarek gecede Ya Rabbi, dualarımıza icabet eyle. Kalplerimizi imanla doldur, adımlarımızı hak yolunda sabit kıl.
Allah’ım, bu mübarek gecede bizleri rahmetinle kuşat. Günahlarımızı bağışla, kalplerimize sabır, hanelerimize bereket ihsan eyle.
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Kandiliniz mübarek olsun....
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Berat gecesi, kalbi yoran yüklerin hafiflediği bir umuttur. Bu mübarek gecenin gönlünüze huzur getirmesi dileğiyle, hayırlı kandiller.
Affın kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecede, dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Gönüllerin arındığı, ellerin semaya yükseldiği bu mübarek gecede dualarınızda bizleri de unutmayın. Hayırlı Kandiller...
Rabbim bu gecede bizleri affına layık, duaları kabul olan kullarından eylesin. Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
Berat gecesi vesilesiyle kalbinize ferahlık, evinize bereket, hayatınıza hayır diliyorum.
Bu gece, gönülden edilen duaların karşılık bulduğu bir rahmet kapısıdır. Hayırlı kandiller.
Rabbim bu geceyi bizler için arınmaya ve yenilenmeye vesile kılsın. Hayırlı kandiller.
Bu mübarek gecede kalbinizi yoran ne varsa geride kalsın, dualarınız umutla karşılık bulsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Duaların sessizce göğe yükseldiği bu gecede, kalbiniz ferahlıkla dolsun. Hayırlı kandiller.
Bu gecenin nuru hayatınıza, huzuru kalbinize dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Geçmişin yüklerini geride bırakıp yeni bir başlangıca niyet edilen bu gecede, dualarınız kabul olsun.
Berat Kandili; umutla dua eden, sabırla bekleyen gönüllere rahmettir. Hayırlı kandiller.
Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız. (Duhan 2,3) Hayırlı kandiller...