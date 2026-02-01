Üç aylardan Şaban ayında idrak edilen Berat Kandili, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor. Affın, bağışlanmanın ve rahmetin simgesi kabul edilen bu mübarek gecede sevdiklerine “Hayırlı Kandiller” mesajlarını iletmek isteyenler, resimli, dualı ve anlamlı mesajları araştırıyor. İşte 2026’ya özel en güzel Berat Kandili mesajları…

Affın ve merhametin gölgesinde bir gece geçirmeniz dileğiyle, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecede kalbinizden geçen her güzel dua kabul olsun. Hayırlı kandiller.

Rabbim bu gecede bizleri affına mazhar olan kullarından eylesin. Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Bu mübarek Berat gecesinde dualarınızın kabul, gönlünüzün ferah olması dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Berat Kandili vesilesiyle hayatınıza bolluk, bereket ve güzellikler dolsun. Dualarınız kabul olsun, kandiliniz mübarek olsun!

Ellerin semaya yükseldiği, kalplerin tövbe ile arındığı bu gecede, dualarınızda bizleri de unutmamanız dileğiyle. Berat Kandilimiz mübarek olsun!

Maneviyatın en derin hissedildiği bu gecede, gönlünüzdeki tüm dualar gerçek olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek Berat Kandili gecesinde yüreklerimiz sevgiyle dolsun, dualarımız kabul olsun. Tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir gece geçirmeniz dileğiyle...

Bu mübarek gecenin huzuru ve rahmeti hayatınızı sarsın. Berat Kandili’niz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede gönüllerimize sevgi, hayatlarımıza huzur dolsun. Hayırlı kandiller!

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Kandiliniz mübarek olsun....

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

