İstanbul Ataşehir'de kontrolden çıkan bir araç, çarptığı elektrik direğini devirdi. O esnada karşı yönden gelen bir aracın, devrilen direkten saniyelerle kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazadada adeta faciadan döndüldü.

Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çıkarak çarptığı elektrik direğini devirdi. O esnada ters yönde ilerleyen bir başka sürücü, devrilen direği son anda fark ederek manevra yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Korku dolu o anlar, direğin altında kalmaktan son anda kurtulan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası