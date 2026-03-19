Kontrolden çıkan araç elektrik direğini devirdi! Faciadan böyle dönüldü
İstanbul Ataşehir'de kontrolden çıkan bir araç, çarptığı elektrik direğini devirdi. O esnada karşı yönden gelen bir aracın, devrilen direkten saniyelerle kurtulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen elektrik direği faciadan dönülerek atlatıldı.
- Kaza, Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
- Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
- Savrulan araç yol ortasındaki refüje çarparak bir elektrik direğini devirdi.
- Ters yönde ilerleyen bir başka sürücü, devrilen direği son anda fark ederek manevra yaptı.
- Korku dolu anlar, direğin altında kalmaktan kurtulan aracın kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazadada adeta faciadan döndüldü.
Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje çıkarak çarptığı elektrik direğini devirdi. O esnada ters yönde ilerleyen bir başka sürücü, devrilen direği son anda fark ederek manevra yaptı.
Korku dolu o anlar, direğin altında kalmaktan son anda kurtulan aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
