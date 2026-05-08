Sanayi ve tarımda üretim yapan şirketlere vergi desteği geliyor. Meclis Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle üretimden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi yüzde 25 yerine yüzde 12,5 uygulanacak. Düzenleme, varlık barışı ve yurt dışı kazançlara yönelik yeni avantajları da içeriyor.

ESMA ALTIN- Yabancı sermayeye yönelik vergisel düzenlemeleri ve varlık barışını da içeren yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri sırasında AK Parti tarafından verilen önergeyle, sanayi ve tarımsal üretim yapanlara vergi indirimi getirildi.

Yapılan değişiklikle, sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan şirketler ile zirai üretim faaliyetinde bulunan kurumlara vergi avantajı sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle, söz konusu şirketlerin üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı yüzde 25 yerine yüzde 12,5 olarak uygulanacak.

Kurumlar vergisi, üretici ve sanayici için yüzde 12, 5'e indirildi: Sanayi ve tarıma vergi dopingi

Teklif metninde hâlihazırda kurumlar vergisi oranının, imalatçı-ihracatçılar için yüzde 9’a, ihracatçılar için yüzde 14’e indirilmesi öngörülüyordu.

Kabul edilen önergeyle bu düzenlemeden vazgeçilerek, üretim ve tarıma destek veriliyor. Uygulama yalnızca üretimden elde edilen kazançları kapsayacak, finansman gelirleri, kira gelirleri veya üretim dışı diğer kazançlar indirim kapsamına dâhil edilmeyecek.

Düzenlemenin gerekçesinde, üretim ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, yatırım ve üretim kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin vergi yükünün önemli ölçüde azalacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, komisyonda kabul edilen teklif ile ayrıca varlık barışına sıfır vergi imkânı getirilerek, yurt dışı kaynakların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Teklife göre, transit ticaret gelirine yüzde 100 vergi indirimi uygulanacak. Yurt dışı kazançlara 20 yıl vergi muafiyeti getirilecek. Nitelikli personel çalıştıran işletmelere brüt asgari ücretin dört katına kadar vergi istisnası uygulanabilecek.



