Eski İBB Başkanı duruşmada ağladı: İmamoğlu'nun gözyaşları
İBB davasında tutuklu sanık Mustafa Keleş, “Fatih Keleş’in oğlu olmak suç değildir” diyerek suçlamaları reddetti. Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu ise gözyaşları içinde Mustafa Keleş’e seslenerek, “Allah hiçbir anne-babaya böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın” dedi.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında, İBB iştiraki İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu sanık Fatih Keleş’in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş savunma yaptı.
Sanık Mustafa Keleş, “Savcılık, benim ve babamın örgüt yöneticisi olduğumuzu iddia ediyor ama benim babamla baba-oğul olmak dışında bir bağım yok. Ben bir örgüt üyesi değilim. Fatih Keleş’in oğlu olmak suç değildir” dedi.
Keleş’in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. Sanık İmamoğlu ağlayarak Mustafa Keleş’e, “Sevgili Mustafa, değerli oğlum. Bu olaylar yaşanmasaydı, bir bayramda karşılaşsaydık ‘Okulun nasıl gidiyor?’ diye sorabilirdim sana.
Benim adıma ‘örgüt lideri’ olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu iddianame. Seninle hayatımız boyunca çocukluğundan beri bayramdan bayrama karşılaşıp sarılmanın dışında bir sohbetimiz oldu mu? Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın” diyerek soru yöneltti. Keleş ise bu soruya, “Hayır” cevabını verdi.