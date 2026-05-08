Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye’nin teknoloji yoğunluklu ihracat verilerinin ‘orta-yüksek teknoloji’ grubundaki güçlü ivmeyle dikkati çektiğini kaydetti.

HABER MERKEZİ - Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır, 2025 yılı sonu itibarıyla, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayii ihracatı içindeki payının yüzde 43,5 ile tarihî bir zirveye ulaştığını hatırlattı.

Teknolojik yoğunluklu ihracat tarihi zirvede! Yatırımlar cari açığı 12 milyar dolar azaltacak

Kacır, 2002 yılından bugüne kadar, Türkiye’nin ihracat yapısında tarım ve düşük teknolojiden, sanayi ve orta-yüksek teknolojiye doğru belirgin bir geçiş yaşandığını ifade ederek, “Son beş yıllık trend incelendiğinde ise bu artışın hızlandığı görülmektedir. Söz konusu artışta; Savunma ve Havacılık, Otomotiv Dönüşümü ile Kimya ve Eczacılık sektörlerinde kaydedilen olumlu gelişmelerin etkisi büyüktür. Nitekim, bu kapsamda hava ve uzay araçları imalatı yüksek teknoloji grubunun lideri hâline gelirken, otomotiv ve makine gibi sektörlere yapılan yatırımlar, orta-yüksek teknoloji payını yukarı çekmiştir” dedi.

Teknolojik yoğunluklu ihracat tarihi zirvede! Yatırımlar cari açığı 12 milyar dolar azaltacak

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İhracat ve ithalat rakamları açıklandı!

Kacır, HIT-30 programı vasıtasıyla, 2030 yılına kadar 30 milyar dolar devlet desteği öngörülen mobilite, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay, yeşil enerji ve yarı iletkenler gibi başlıklarda ülkemizde hayata geçecek büyük ölçekli yatırımların, güçlü şekilde desteklendiğini de hatırlattı.

Teknolojik yoğunluklu ihracat tarihi zirvede! Yatırımlar cari açığı 12 milyar dolar azaltacak

Bakan Kacır, “Teşvik sisteminin ana unsuru olan Teknoloji Hamlesi Programı çerçevesinde ise bugüne kadar 216 proje desteklenmiştir. Yaklaşık 200 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip bu projeler tamamlandığında, ticaret dengesine yılda 12 milyar dolar katkı sağlanması öngörülmektedir” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası