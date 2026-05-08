Bitlis’in Hizan ilçesinde dağlık mezradaki okulda görev yapan öğretmen Kevser Hilal Gökçe, sabah erken saatte kalkıp odun kırıp soba yakarak ısıttığı derslikten çıkıp, yolda karşıladığı çocuklara sıcak sınıfta eğitim veriyor.

Bir eğitim sevdalısı öğretmenin üstün gayreti Bitlis’te karşımıza çıktı. Aslen, Ankaralı olan Kevser Hilal Gökçe, Millî Eğitim Bakanlığınca 3 yıl önce Hizan ilçe merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Ürünveren köyünün dağlık Karakoyun Mezrası İlkokuluna müdür yetkili öğretmen olarak atandı.

Sarp kayalıklardaki köyde öğrencilerini yolda karşılıyor: Komando değil öğretmen!

Soğuk havanın sürdüğü mezrada öğrencileri gelmeden kırdığı odunlar ve taşıdığı kömürle sobayı yakarak sınıfı ısıtan Gökçe “Çocukların hem eğitim öğretim sürecinde hem de geleceklerinde iyi bir birey olabilmeleri için elimden ne geliyorsa yerine getirmeye çalışıyorum. Çocuklar gelmeden sınıfı hazırlıyorum, sobayı yakıyorum. Her şeyi yapıyorum” diye konuştu.

Sobanın karşısında ısındıktan sonra derse başladıklarını ifade eden Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: Odun kırmayı soba yakmayı burada öğrendim.

Her türlü fedakârlığı yerine getirip çocukların gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz.

Dördüncü sınıf öğrencisi Melek Tacar ile birinci sınıf öğrencisi Yusuf Turan da “Okulda çok güzel oyuncaklar var ve güzel dersler yapıyoruz. Öğretmenimizi de çok seviyoruz” ifadelerini kullandılar.

