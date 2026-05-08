Sarp kayalıklardaki köyde öğrencilerini yolda karşılıyor: Komando değil öğretmen!
Bitlis’in Hizan ilçesinde dağlık mezradaki okulda görev yapan öğretmen Kevser Hilal Gökçe, sabah erken saatte kalkıp odun kırıp soba yakarak ısıttığı derslikten çıkıp, yolda karşıladığı çocuklara sıcak sınıfta eğitim veriyor.
- Kevser Hilal Gökçe, 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hizan'a 52 kilometre uzaklıktaki bir köye atanmıştır.
- Soğuk havada öğrencileri gelmeden sınıfı ısıtmak için odun kırıp kömür taşıyan Gökçe, sobayı yakmaktadır.
- Gökçe, çocukların hem eğitim öğretim sürecinde hem de geleceklerinde iyi birer birey olabilmeleri için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtmiştir.
- Odun kırmayı ve soba yakmayı burada öğrendiğini ifade eden Gökçe, çocukların gelişimi için her türlü fedakârlığı yaptıklarını dile getirmiştir.
- Öğrenciler Melek Tacar ve Yusuf Turan, okuldaki oyuncaklardan ve derslerden memnun olduklarını ve öğretmenlerini sevdiklerini söylemişlerdir.
Bir eğitim sevdalısı öğretmenin üstün gayreti Bitlis’te karşımıza çıktı. Aslen, Ankaralı olan Kevser Hilal Gökçe, Millî Eğitim Bakanlığınca 3 yıl önce Hizan ilçe merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Ürünveren köyünün dağlık Karakoyun Mezrası İlkokuluna müdür yetkili öğretmen olarak atandı.
Soğuk havanın sürdüğü mezrada öğrencileri gelmeden kırdığı odunlar ve taşıdığı kömürle sobayı yakarak sınıfı ısıtan Gökçe “Çocukların hem eğitim öğretim sürecinde hem de geleceklerinde iyi bir birey olabilmeleri için elimden ne geliyorsa yerine getirmeye çalışıyorum. Çocuklar gelmeden sınıfı hazırlıyorum, sobayı yakıyorum. Her şeyi yapıyorum” diye konuştu.
Sobanın karşısında ısındıktan sonra derse başladıklarını ifade eden Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: Odun kırmayı soba yakmayı burada öğrendim.
Her türlü fedakârlığı yerine getirip çocukların gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz.
Dördüncü sınıf öğrencisi Melek Tacar ile birinci sınıf öğrencisi Yusuf Turan da “Okulda çok güzel oyuncaklar var ve güzel dersler yapıyoruz. Öğretmenimizi de çok seviyoruz” ifadelerini kullandılar.