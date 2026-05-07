İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. İran basınına konuşan Bekayi, ABD’nin İran’ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlattı.

Tahran yönetiminin ABD’nin bu teklifini incelemeyi sürdürdüğünü belirten Bekayi, bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını bildirdi. Bekayi, "Son günlerde ele alınan en önemli dış politika konusu savaş, ateşkes ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarıdır" dedi.

"PAKİSTAN ARACILIĞIYLA İLETECEĞİZ" MESAJI

İranlı sözcü ayrıca Pakistan ile gerçekleştirilen son temaslarda Tahran yönetiminin 14 maddelik planına odaklanıldığını vurguladı. ABD’nin cevabını değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cevaplarının yeniden Pakistan arabuluculuğuyla Washington’a iletileceğini söyledi.

Bekayi, ayrıca Tahran’ın halihazırda Washington’a herhangi bir cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya, "Bu mesaj alışverişlerinin sonucuna göre bir sonraki adıma karar verilecek. Teklifi hala inceliyoruz. Öncelikle bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Ardından kamuoyunu mutlaka bilgilendireceğiz" cevabını verdi.

