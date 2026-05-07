Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimi sürecine sosyal medya üzerinden dahil oldu. Brezilyalı efsane, yaptığı yorumla destek verdiği tarafı açıkça ortaya koydu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyerek taraftarın sevgisini kazanan Alex de Souza, kulüpteki başkanlık seçimi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Christian Baroni, başkan adayı olarak öne çıkan Aziz Yıldırım’a destek mesajı paylaşırken, Alex de Souza da bu paylaşıma yorum yaparak sürece dahil oldu.

"GERİ GEL PATRON"

Baroni, yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın altına yorum yapan Alex, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yazarak desteğini açıkça gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası