Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde 5 isim: Sürpriz başkan vekilli tercihi
Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapılacak olaüanüstü kongresi için başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Hakan Safi ve Barış Göktürk'e birleşme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya olumlu cevap verip adaylıktan çekilen Göktürk'ün, Yıldırım'ın listesine girdiği belirtildi. Efsane başkanın yönetim kurulu listesindeki diğer isimler de netleşmeye başladı.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için adaylığını duyurdu. Barış Göktürk, birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a destek verdi ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Hakan Safi ise "Kim aday olursa olsun, tek başıma seçime gireceğim" karşılığını verdi.
BAŞKAN VEKİLİ BARIŞ GÖKTÜRK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk, efsane başkanın yönetim kurulu listesinde yer alacak. "Hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" diyen Göktürk'ün, listede "başkan vekili" olarak bulunması bekleniyor.
LİSTEDEN İLK 5 İSİM
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde, Göktürk'ün yanı sıra eski yol arkadaşları da olacak. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Ömer Onan'ın, Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde yönetimde yer alacakları öğrenildi.