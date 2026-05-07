Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için adaylığını duyurdu. Barış Göktürk, birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a destek verdi ve adaylıktan çekilme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Hakan Safi ise "Kim aday olursa olsun, tek başıma seçime gireceğim" karşılığını verdi.

BAŞKAN VEKİLİ BARIŞ GÖKTÜRK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk, efsane başkanın yönetim kurulu listesinde yer alacak. "Hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" diyen Göktürk'ün, listede "başkan vekili" olarak bulunması bekleniyor.

LİSTEDEN İLK 5 İSİM

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde, Göktürk'ün yanı sıra eski yol arkadaşları da olacak. Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağı ve Ömer Onan'ın, Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde yönetimde yer alacakları öğrenildi.

