İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye indi: Aziz Yıldırım lehine çekildi
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli konfresi için geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekilme kararı aldı.
Özetle DinleFenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye indi: Aziz ...
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklamasıyla seçim gündemi hareketlendi. Barış Göktürk, Yıldırım lehine adaylıktan çekildi.
- Aziz Yıldırım başkan adaylığını resmen duyurdu.
- Yıldırım, diğer adaylara birleşme çağrısı yaptı.
- Daha önce başkanlığa aday olduğunu belirten Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekilme kararı aldı.
0:00 0:00
1x
Fenerbahçe tam anlamıyla seçim gündemine girdi. Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını resmen duyurması sonrası sarı-lacivertli camiada hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde "Başkanlığa adayım" diyen Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine çekildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR