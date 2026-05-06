Çinli markaların Ocak ayında yüzde 11,8 olan Türkiye pazarındaki payı, bazı markaların çekilmesi ve BYD’deki sert düşüşten dolayı Nisan ayında yüzde 5,39’a kadar geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) verilere göre, Çinli markaların Türkiye’deki pazar payı geriliyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 9’a varan Çinli markaların pazar payı, ek vergiler ve regülasyonların etkisiyle bu yılın ilk 4 ayında yüzde 6,72’ye geriledi. Ocak ayında 7.202 adetlik satışla 11,8 olan pazar payı, Nisan ayına gelindiğinde satışlar 4.321 adede düşerken pazar payı da 5,39’a kadar geriledi.

EN BÜYÜK KAYIP BYD’DE

Türkiye’de fabrika yatırımı henüz başlamayan ve kotası dolduğu için hibrit modellerinde vergi avantajını kaybeden BYD’deki düşüş en büyük etkenlerden biri. Şubat ayından bu yana araç getiremeyen markanın Türkiye’de satılan model sayısı yılın başında 8 adetken şu anda 4 adede kadar düşmüş durumda. Bu modelleri hepsi de elektrikli.

Markanın Ocak ayındaki satışları 3.866 adetken, Nisan ayında sadece 477 araç satmış. 4 aylık süreçte ise 6.574 adetlik bir satış gerçekleştirmiş.

CHERY BYD’Yİ GEÇTİ

Türkiye’de sadece içten yanmalı motor seçenekleriyle satışta olan Chery ise uzun bir aradan sonra BYD’yi geride bıraktı.

Marka Ocak-Nisan döneminde 8.190 adetlik satış rakamına ulaşarak en çok satılan Çinli oldu.

Markanın bünyesinde bulunan Omoda&Jaecoo ise model sayısını artırırken bu satış rakamlarına da yansıyor. Marka Ocak-Nisan döneminde 3.835 adetlik satış gerçekleştirmiş durumda.

Ülkemizde satılan diğer Çinli markalardan MG 938 adet ve Hongqi ise 9 adet araç satmış.



