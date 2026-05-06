Netanyahu’nun uykularını kaçıran Türk doktrini: Bu kadarını beklemiyorduk
İsrail'de Başbakan Netanyahu yönetimine yakınlığıyla bilinen ünlü yazar Avi Ashkenazi, Maariv gazetesinde yayınladığı analizde Tel Aviv’in en büyük kabusunu kaleme aldı. Ashkenazi, Türkiye’nin aktif desteğiyle küllerinden doğan yeni Suriye ordusunun ulaştığı askeri kapasitenin Kudüs için "tahminlerin ötesinde" devasa bir tehdit haline geldiğini itiraf etti.
- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni rejim, Türk askeri doktrini ve teçhizatı ile orduyu yeniden inşa ediyor.
- Bu durum İsrail'de büyük bir endişeye neden oluyor ve Kudüs'te tahminlerin ötesinde bir paniğe yol açıyor.
- Suriye ordusu zırhlılar, topçular ve füzelerle güçlendiriliyor.
- Suriye, Türkiye'nin yardımı ve desteğiyle bölgedeki gücünü pekiştiriyor.
- İsrail için asıl korku, bu askeri gücün uzun vadede doğrudan Kudüs'e yönelebilecek olmasıdır.
- Ahmed Şara'nın artan diplomatik temasları Suriye'nin uluslararası izolasyonunu kırmış ve İsrail'in bölgedeki hareket alanını kısıtlamıştır.
- Suriye'nin askeri olarak güçlenmesi, Orta Doğu dengelerini Türkiye lehine değiştirecek ve İsrail'in savunma politikalarını gözden geçirmesine neden olacaktır.
- Netanyahu yönetiminin en büyük korkusunun her zaman Suriye olduğu belirtiliyor.
İsrail’in en etkili kalemlerinden Avi Ashkenazi, Suriye sınırındaki yeni askeri denklemi analiz ederken Tel Aviv istihbaratının uykularını kaçıran gelişmeleri paylaştı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni rejimin, Türk askeri doktrini ve teçhizatı ile orduyu yeniden inşa etmesi, bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. Ashkenazi, analizinde şunları kaleme aldı:
"Zırhlılar, topçular ve füzeler. İsrail, Suriye’deki büyük planından endişeli. Suriye ordusunun yeniden inşa edilme hızı, Kudüs’te tahminlerin ötesinde bir paniğe neden oluyor."
"SURİYE ÇELİK YUMRUĞA DÖNÜŞÜYOR"
Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, şu anda hava kuvvetlerini yeniden yapılandırmanın yanı sıra; zırhlı araçlar, topçu ve füze birimlerini içeren ağır ateş gücü düzenekleri kurmak için çalışıyor. Suriye, bölgedeki gücünü Türkiye'nin yardımı ve sarsılmaz desteğiyle bir ordu kurarak pekiştiriyor. İsrail için asıl korkutucu olan ise uzun vadede tüm bu askeri gücün doğrudan Kudüs’e yönelebilecek olmasıdır."
"TAHMİNLERİN ÖTESİNDE BİR TEHDİT"
Analizde ayrıca Ahmed Şara’nın artan diplomatik temaslarının Suriye’nin uluslararası izolasyonunu kırdığı ve bu durumun İsrail’in bölgedeki hareket alanını kısıtladığı yorumu yapıldı.
Suriye’nin askeri olarak güçlenmesinin, Orta Doğu’daki dengeleri Türkiye lehine değiştireceği ve İsrail’in savunma politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olacağına vurgu yapan yazar Netanyahu yönetimini uyardı:
"Türkiye ne de İran. Netanyahu'nun en büyük korkusu her zaman Suriye oldu"