Gaziantep'te evinin üçüncü katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan’ın şüpheli ölümüne ilişkin davada takipsizlik kararı verildi. Bayhan’ın ailesi karara tepki göstererek kocasıyla şüpheli yazışmaları olduğunu öne sürdü.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde 38 yaşındaki Emel Akbaş Bayhan, 3'üncü kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Gaziantepte üçüncü kattan düşmüştü! Emel Akbaş Bayhan’ın şüpheli ölümünde takipsizlik kararı

TAKİPSİZLİK KARARI

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Emel Akbaş Bayhan dosyasına takipsizlik kararı verildi. Acılı aile, verilen takipsizlik kararına tepki göstererek, Bayhan'ın ölümünden sonra telefonundan kocasıyla şüpheli şekilde yazışmalar yapıldığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

26 Haziran 2025 günü İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3'üncü katından şüpheli şekilde aşağı düşerek hayatını kaybetti.

AİLEDEN 'CİNAYET' İDDİASI

2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, 27 Haziran 2025 günü tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kadının ailesi ve avukatları olayın şüpheli olduğunu ifade ederek cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi.

Ortaya çıkan görüntülerde Emel Akbaş'ın şüpheli şekilde ölümünden önce saat 05.23'te eşiyle tartışıp aracıyla evinden ayrılmak isterken eşi M.Ş.B.'nin aracın önünü kesme, şoför kapısını açma, bir süre tartışma ve sonrasında ise aracın hızla olay yerinden ayrılma anları yer aldı. Saat 06.36'ı gösterdiğinde ise Emel Akbaş'ın aracıyla tekrar eve gelme anları ve 10 dakika sonrasından ise saat 06.47'yi gösterdiğinde 3. kattaki pencereden düştüğü görüldü.

