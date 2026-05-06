Bir süredir tedavi gören Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır’ın son görüntüsü ortaya çıktı. Sanatçıyı, şarkıcı Coşkun Sabah ziyaret etti. Ünlü ismin son halini görenler “İnanılır gibi değil adam erimiş” , “Tanıyamadım” , “Baba sana ne olmuş böyle” gibi yorumlarda bulundu.

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve aylar süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan Kadir İnanır, 2024 yılında taburcu edilmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılırken tedavi sürecinin de devam ettiği öğrenildi.

Kadir İnanır’ı görenler tanımakta zorlandı: ‘Adam erimiş’

Bu süreçte sanat camiasından birçok isim Kadir İnanır’ı yalnız bırakmazken, son olarak Coşkun Sabah, İnanır’a ziyarette bulundu. Sabah, ziyaretinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

“GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYORDU”

Coşkun Sabah paylaşımında, “Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye’nin önemli değerlerinden Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Kendisi oldukça mutlu oldu, gözlerinin içi gülüyordu. Genel durumunu da oldukça iyi gördüm. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

180’DEN FAZLA FİLM…

Kariyeri boyunca 180’den fazla film ve 12 televizyon dizisinde rol alan Kadir İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım”, “Tatar Ramazan”, “Yılanların Öcü” ve “Utanç” gibi yapımlardaki performanslarıyla Türk sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

