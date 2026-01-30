Aylarca yoğun bakımda kalmıştı: Kadir İnanır'ın son hali sevenlerine moral oldu
Geçirdiği rahatsızlığın ardından bir yılı aşkın süredir tedavi gören Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ayakta görüntülenirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretiyle ortaya çıkan sanatçının son hali sevenlerine moral oldu.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören usta sanatçı, daha sonra taburcu edilmişti.
Tedavi süreci devam eden 76 yaşındaki İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanat ve siyaset dünyasından birçok isim tarafından ziyaret edilen İnanır, dostları ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı.
AYLAR SONRA AYAKTA İLK POZ
Uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde ayakta görüntülenmişti.
SON HALİ SEVİNDİRDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Kadir İnanır’ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.
Özel, sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kadir İnanır’ın son hali, hayranlarına moral oldu.